السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 3 أشخاص لاتجارهم في النقد الأجنبي بالمقطم

ضبط متهمين
ضبط متهمين

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص لإتجارهم فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء بالمقطم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (3 أشخاص – لاثنين  منهم معلومات جنائية- مقيمين بمحافظة الدقهلية) بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم إعترفوا بمزاولتهم نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار  بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.. وبفحص هواتفهم المحمولة تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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