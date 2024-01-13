ضبط عاطل وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه في القاهرة

ألقت مكافحة المخدرات القبض على عاطل وزوجته لقيامهما بمحاولة غسل قرابة 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة في القاهرة.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العاطل الذي لديه معلومات جنائية وزوجته، وهما مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحقيقات أنهما قاما بغسل الأموال عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات بهدف إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.