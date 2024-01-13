السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 517 مخالفة عدم ارتداء "خوذة" ورفع 29 سيارة متروكة بالشوارع

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال حملات موسعة شنتها، اليوم السبت، من ضبط مخالفات لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة، والفرعية، مع رفع السيارات المتروكة، وسحب الرخص لعدم وجود «الملصق الإلكتروني»، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع.

مخالفات عدم ارتداء خوذة

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 517 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية ضبط مخالفات الدراجات النارية الخوذة الطرق السريعة الملصق الالكتروني

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