السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على مسجل خطر وزوجته لسرقتهما سيدة في عابدين

متهم وزوجته
متهم وزوجته

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على مسجل خطر وزوجته لسرقتهما سيدة بعابدين بداية الواقعة عندما تم ضبط أحد الأشخاص  له معلومات جنائية. 

بداية الواقعة عندما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وزوجته) بدائرة قسم شرطة عابدين لقيامهما بسرقة (هاتف محمول ) من إحدى السيدات وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وقيام الأول بإخفاء الهاتف المحمول لدى أحد أقاربه، تم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية مسجل خطر زوجته ل سيدة بمنطقة عابدين معلومات جنائية

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