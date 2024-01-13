ضبط مالك صيدليات وربة منزل وصاحبه مقهى هاربين من 99 حكما قضائيا

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على مالك صيدليات وربة منزل وصاحبه مقهى هاربين من 99 حكما قضائيا في القاهرة والجيزة.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن القاهرة - الجيزة عن ضبط ربة منزل - مقيمة بمنطقة المطرية بالقاهرة، محكوم عليها بالحبس 20 سنة وكفالات مالية في 41 قضية تبديد "جزئي - مستأنف".

وضبط (مالك صيدليات - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة)، محكوم عليه بالحبس (10 سنوات وكفالات مالية فى 25 قضية "شيكات").

كما ضبط (مالكة مقهى - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة) محكوم عليها في (33 غرامة في قضايا "سرقة تيار كهربائي").

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.