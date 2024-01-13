السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتقاما من زوجته.. مواطن يعذب رضيعة ويصورها في الشرقية

مواطن يعذب رضيعة
مواطن يعذب رضيعة

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات تداول عدة مقاطع فيديو تتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على طفلة رضيعة بالشرقية.

 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول عدد من مقاطع الفيديو تتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طفلة رضيعة بالضرب والتعذيب وتصويرها بهاتفه المحمول مخاطبًا إحدى السيدات حال تعذيبه لتلك الطفلة وذلك بمسكنه بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية. 

بالفحص تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن تحديد وضبط المذكور وتبين أنه (عاطل - له معلومات جنائية)، وبمواجهته بتلك المقاطع اعترف بقيامه بتعذيب كريمته (عام ونصف - مقيمة رفقته) عقب قيام والدتها (ربة منزل - مقيمة بمحافظة السويس) بترك مسكن الزوجية منذ شهر ونصف لوجود خلافات زوجية بينهما.

 

وأضاف بقيامه بإرسال تلك المقاطع لزوجته للضغط عليها وإجبارها على العودة للمنزل، وبمناظرة الطفلة تبين إصابتها بكدمات متفرقة.

 

بسؤال والدة الطفلة أيدت ما سبق وأضافت بقيامها بترك مسكن الزوجية لقيام زوجها بالتعدى عليها بالضرب لذات الخلافات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

رجال الامن مقاطع فيديو طفلة رضيعة بالشرقية تعذيب طفلة في الشرقية فيديو تعذيب طفلة

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