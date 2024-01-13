السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن يقتحم أوكار الكيف ويضبط 57 سلاحا ناريا و19 قضية مخدرات فى أسيوط وأسوان

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان- دمياط) توجية حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية،عن  ضبط 57 قطعة سلاح نارى و19 قضية مخدرات فى أسيوط وأسوان ودمياط.

فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط 54 قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم (16 بندقية آلية- 25 بندقية خرطوش - 38 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (54 متهم "لـ 41 منهم معلومات جنائية").

 كما ضبط 12 قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1،370 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر "الهيروين، الشابو، الأفيون" – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (12متهم "لـ 10 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ 527 حكم قضائى متنوع.

وضبط 5 أشخاص مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى 5 قضايا.

 وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط 3 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7،300 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو").. بحوزة (3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").

 وضبط 3 قطع سلاح نارى (3 فرد محلى – عدد من الطلقات) وتنفيذ 779 حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7،800 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 10،500  كيلو جرام لمخدر البانجو– 6،500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين) وكذا ( 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 6 متهمين ( لـ 4 منهم معلومات جنائية)  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام أسيوط - أسوان- دمياط حملات أمنية الأجهزة الأمنية الحملات الأمنية الأسلحة النارية والذخائر المواد المخدرة

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