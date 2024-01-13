السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لوحات معدنية وDVR.. القبض على 8 أشخاص بتهمة السرقة في المحافظات

حبس متهمين
حبس متهمين

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن السويس، القليوبية، بورسعيد من ضبط عاطل، وسائق لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة نصف نقل بدائرة قسم شرطة عتاقة وبحوزتهما 15 لوحة معدنية إرشادية، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات من أحد الطرق بدائرة القسم بقصد بيعها كخردة والتربح منها.

وتم في مديرية أمن القليوبية ضبط عاملين لهما معلومات جنائية لقيامهما بسرقة جهاز4-dvr هارد كمبيوترمن إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسرقات المستولى عليها.

 وتم في مديرية أمن بورسعيد ضبط 4 عمال لأحدهم معلومات جنائية وبحوزتهم سيخ حديدي بطول 2 متر، صاروخ، منشار حديدي حال محاولاتهم قطع أجزاء حديدية من سور حديدي بدائرة قسم شرطة الضواحي، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بقطع السيخ المضبوط بقصد السرقة باستخدام الأدوات المضبوطة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصرالإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام مشاركة مديريات أمن السويس ضبط عاطل سائق معلومات جنائية قسم شرطة عتاقة

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