لوحات معدنية وDVR.. القبض على 8 أشخاص بتهمة السرقة في المحافظات

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن السويس، القليوبية، بورسعيد من ضبط عاطل، وسائق لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة نصف نقل بدائرة قسم شرطة عتاقة وبحوزتهما 15 لوحة معدنية إرشادية، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات من أحد الطرق بدائرة القسم بقصد بيعها كخردة والتربح منها.

وتم في مديرية أمن القليوبية ضبط عاملين لهما معلومات جنائية لقيامهما بسرقة جهاز4-dvr هارد كمبيوترمن إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسرقات المستولى عليها.

وتم في مديرية أمن بورسعيد ضبط 4 عمال لأحدهم معلومات جنائية وبحوزتهم سيخ حديدي بطول 2 متر، صاروخ، منشار حديدي حال محاولاتهم قطع أجزاء حديدية من سور حديدي بدائرة قسم شرطة الضواحي، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بقطع السيخ المضبوط بقصد السرقة باستخدام الأدوات المضبوطة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصرالإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات تم اتخاذ الإجراءات القانونية.