"ضربتها عشان أطفشها".. تفاصيل تعذيب طفلة على يد زوجة أبيها بالمرج

شهور بسيطة عاشتهم الطفلة “حبيبة” مع زوجة أبيها لكنهم مروا عليها وكأنها سنوات طويلة لما عانت فيهم من مأساة حقيقية مليئة بالضرب والإهانة الدائمة وانتهت بالتعذيب والضرب المبرح.

الغيرة والحقد كانوا كلمة السر فى قيام سيدة ثلاثينية بتعذيب نجلة زوجها والتعدى عليها بالضرب المبرح، مبررة تربيتها، لكن غيرتها وحقدها على حب زوجها لنجلته ومصارحته لها بأن والدتها كانت حب حياته فصار كلامه ينهش فى قلبها ودفعها لتعذيب الطفلة البريئة.

أقوال المجن6ى عليها

أقرت المتهمة أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة المرج بارتكابها جريمة تعذيب المجنى عليها لغيرتها الشديدة لها ولوالدتها، وشعورها الدائم بأن زوجها تزوج منها لتربية نجلته فقط، فصارت تتعدى عليها وتعذبها محاولة منها تطفيشها لتذهب وتسكن برفقة والدتها.

أقوال والد الطفلة

منذ زواجى وأنا أوصى زوجتى على ابنتى وطلبت من نجلتى أكثر من مرة أن تحكى لي أى شئ يضايقها لكنها لم تحكى لى ولا مرة أى شئ عن معاملة زوجتى السيئة لها، حتى أخبرنى أحد الجيران بسماعه صوت ابنتى وهى تصرخ وتبكي لفترات طويلة، فقررت مراقبة الموقف من بعيد مع مواجهتهم بما سمعته حتى شاهدتها وهى تقوم بتقييدها بالحبل والتعدى عليها بالضرب المبرح مستخدمة عصا خشبية.

قرار النيابة

أمرت نيابة المرج اليوم بإحالة المتهمة بتعذيب نجله زوجها والتعدى عليها بالضرب المبرح لمحكمة الجنايات.

وكانت قد أمرت النيابة بعرض المجنى عليها على الطب الشرعي لبيان مدى إصابتها، وحبس المتهمة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

البداية

والبداية عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج من عامل يتهم فيه زوجته بالتعدى على نجلته من زوجته الأولي بالضرب المبرح وتعذيبها بإستخدام عصا خشبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.