الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ضربتها عشان أطفشها".. تفاصيل تعذيب طفلة على يد زوجة أبيها بالمرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهور بسيطة عاشتهم الطفلة “حبيبة” مع زوجة أبيها لكنهم مروا عليها وكأنها سنوات طويلة لما عانت فيهم من مأساة حقيقية مليئة بالضرب والإهانة الدائمة وانتهت بالتعذيب والضرب المبرح.

الغيرة والحقد كانوا كلمة السر فى قيام سيدة ثلاثينية بتعذيب نجلة زوجها والتعدى عليها بالضرب المبرح، مبررة تربيتها، لكن غيرتها وحقدها على حب زوجها لنجلته ومصارحته لها بأن والدتها كانت حب حياته  فصار كلامه ينهش فى قلبها ودفعها لتعذيب الطفلة البريئة.

أقوال المجن6ى عليها

أقرت المتهمة أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة المرج بارتكابها جريمة تعذيب المجنى عليها لغيرتها الشديدة لها ولوالدتها، وشعورها الدائم بأن زوجها تزوج منها لتربية نجلته فقط، فصارت تتعدى عليها وتعذبها محاولة منها تطفيشها لتذهب وتسكن برفقة والدتها.

أقوال والد الطفلة 

منذ زواجى وأنا أوصى زوجتى على ابنتى وطلبت من نجلتى أكثر من مرة أن تحكى لي أى شئ يضايقها لكنها لم تحكى لى ولا مرة أى شئ عن معاملة زوجتى السيئة لها، حتى أخبرنى أحد الجيران بسماعه صوت ابنتى وهى تصرخ وتبكي لفترات طويلة، فقررت مراقبة الموقف من بعيد مع مواجهتهم بما سمعته حتى شاهدتها وهى تقوم بتقييدها بالحبل والتعدى عليها بالضرب المبرح مستخدمة عصا خشبية.

قرار النيابة

أمرت نيابة المرج اليوم بإحالة المتهمة بتعذيب نجله زوجها والتعدى عليها بالضرب المبرح لمحكمة الجنايات.

وكانت قد أمرت النيابة بعرض المجنى عليها على الطب الشرعي لبيان مدى إصابتها، وحبس المتهمة  ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

البداية 
والبداية عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج من عامل يتهم فيه زوجته بالتعدى على نجلته من زوجته الأولي بالضرب المبرح وتعذيبها بإستخدام عصا خشبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أقوال المجني التعدى عليها بالضرب الجنايات الضرب المبرح الطب الشرعي المتهم جهات التحقيق المختصة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان