السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على مسجل خطر انتحل صفة مندوب جهة حكومية

القبض على مسجل خطر
القبض على مسجل خطر

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مسجل خطر انتحل  صفة مندوب جهة حكومية  للنصب على المواطنين بزعم الفوز بجوائز مالية بالمنيا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض  عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.

وتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد الأشخاص من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي، حاصل على دبلوم له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا.

وعثر بحوزته على (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى) وبمواجهته إعترف بارتكاب 7 وقائع أخرى بذات الأسلوب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث الأموال العامة مسجل خطر صفة مندوب جهة حكومية الفوز بجوائز مالية بالمنيا معلومات وتحريات

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