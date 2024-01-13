ضبط 3 أشخاص متهمين بسرقة ساعات ومشغولات ذهبية من فيلا بالتجمع الأول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 لصوص لسرقتهم ساعات ومشغولات ذهبية من داخل فيلا بمنطقة التجمع الأول.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (ثلاثة أشخاص) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامهم بسرقة (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" - 12 ساعة "ماركات مختلفة" - كمية من المشغولات الذهبية - جهاز قياس ضغط - 2 هاتف محمول - بعض الأحذية) من داخل "فيلا" (أحد الأشخاص)، وتم إعادة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.