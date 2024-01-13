السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 أشخاص متهمين بسرقة ساعات ومشغولات ذهبية من فيلا بالتجمع الأول

ضبط 3 لصوص
ضبط 3 لصوص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 لصوص لسرقتهم ساعات ومشغولات ذهبية من داخل فيلا بمنطقة التجمع الأول.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (ثلاثة أشخاص) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامهم بسرقة (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" - 12 ساعة "ماركات مختلفة" - كمية من المشغولات الذهبية -  جهاز قياس ضغط - 2 هاتف محمول - بعض الأحذية) من داخل "فيلا" (أحد الأشخاص)، وتم إعادة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

الأجهزة الأمنية ضبط 3 لصوص ساعات ومشغولات ذهبية فيلا التجمع الاول

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