سقوط 7 عناصر إجرامية بحوزتهم 460 طربة حشيش و20 أسطوانة هيروين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزة عدد من العناصر الإجرامية قدرت قيمتها المالية قرابة 4 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدد من العناصر الإجرامية) تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر عدد من أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات "الإسكندرية، الدقهلية، المنوفية" مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية " بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية.. وبحوزتهم (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامي").

كما ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية.. وبحوزتهما ( 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جراما - مبلغ مالي "من متحصلات نشاطهم الإجرامي").

وضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية.. وبحوزتهما ( 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات - 20 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام – فرد خرطوش وطلقتين – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامي").

وبمواجهتهم، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3،750،000) ثلاثة مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.