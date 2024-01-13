مليون ونصف لصناعة الفخار.. القبض على المتهم بالنصب على المواطنين فى الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية، وذلك لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

القبض على المتهم بالنصب على المواطنين

كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 مواطنين مقيمين بمحافظة الغربية، بتضررهم من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية، لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بلغت 1.5 مليون جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال صناعة وتجارة الفخار مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.