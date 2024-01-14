ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالقاهرة

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات باكتشافها وجود تلفيات بنافذة الشرفة الخاصة بالشقة سكنها ووجود بعثرة بالشقة.

بالفحص وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة قيادة وملك أحدهم وبحوزتهم مشغولات ذهبية و3 أجهزة لاب توب.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المساكن الخالية من السكان، وباستدعاء المُبلغة تعرفت على المسروقات، واتهمتهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.