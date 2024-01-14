الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالقاهرة

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات باكتشافها وجود تلفيات بنافذة الشرفة الخاصة بالشقة سكنها ووجود بعثرة بالشقة. 

 

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كشف ملابسات فيديو سرقة طالب بالإكراه في حلوان

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ضبط عاملين بتهمة سرقة أجهزة كمبيوتر من المدارس في القليوبية

بالفحص وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة قيادة وملك أحدهم وبحوزتهم مشغولات ذهبية و3 أجهزة لاب توب.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المساكن الخالية من السكان، وباستدعاء المُبلغة تعرفت على المسروقات، واتهمتهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تشكيل عصابي سرقة المساكن القاهرة وزارة الداخلية قسم شرطة مصر الجديدة

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