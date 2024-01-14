الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصدر أمني يوضح سبب الكثافات المرورية أعلى دائري البراجيل

جريدة الدستور

شهدت منطقة البراجيل أعلى الطريق الدائري، صباح اليوم الأحد، كثافات مرورية مرتفعة، بسبب أعمال الإنشاء لكوبري البراجيل الجديد، والقيام بأعمال إنشائية تابعة لمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، ورفع الكمر الخرسانية بمنطقة البراجيل، وسط انتشار رجال المرور لسحب الكثافات المرورية وتسيير حركة السيارات.

وظهرت بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وتكونت كثافات مرورية بمحور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان تجاه مدينة 6 أكتوبر، ويشهد شارع فيصل كثافات مرورية مرتفعة وتوقف حركة السيارات في اتجاه المريوطية.

وقال مصدر أمني، إن الكثافات المرورية ظهرت بسبب الأعمال التي تقوم بها الشركات المنفذة لإنشاء محور البراجيل الجديد، وهي أعمال إنشائية في مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، وتحديدا بكوبري البراجيل في الطريق المتجه من السلام وحتى منطقة البراحيل بنطاق محافظة الجيزة.

استمرار الأعمال الإنشائية لكوبري البراجيل وسط تمركز رجال المرور

النشرة المرورية.. كثافات متحركة في القاهرة والجيزة

وأضاف المصدر أن رجال الإدارة العامة للمرور متواجدون لتسيير الحركة المرورية.

ونشرت محافظة الجيزة في وقت سابق، صورًا لأعمال تنفيذ كوبري البراجيل الجديد، والذي يمثل القطاع الأول من محور 26 يوليو الجديد الواصل بين البراجيل وميدان سفنكس بالمهندسين.

وأوضحت المحافظة أن الكوبري ينفذ بطول 1.5 كم وعرض 45م، بواقع 6 حارات لكل اتجاه، من البراجيل حتى الطريق الدائري، مشيرة إلى أنه جارٍ تنفيذه بطريقة الكمر سابق الصب.

يُذكر أن مسار محور 26 يوليو الجديد يبدأ من شارع أحمد عرابي ليمر بمنطقة المطار ثم بشتيل والبراجيل، ومناطق بكرداسة، ليصل إلى مسار محور 26 يوليو الحالي بعد عزبة عمر بالبراجيل بعد نزلة الطريق الدائرى، ويسير بمحاذاته حتى طريق إسكندرية الصحراوي.

دائري البراجيل الكثافات المرورية البراجيل الطريق الدائري دائري المريوطية كوبري البراجيل الجديد

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