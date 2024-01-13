استمرار الأعمال الإنشائية لكوبري البراجيل وسط تمركز رجال المرور

حالة من التكدس المروري يشهدها الطريق الدائري من السلام إلى البراجيل، إثر الأعمال الإنشائية التي تتم بكوبري البراجيل المتجه من السلام للبراجيل، حيث أغلقت إدارة المرور الطريق خلال الأيام القليلة الماضية والذي من المقرر أن يستمر ليوم الإثنين المقبل، وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السير، ومواجهة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور.

كوبري البراجيل

وفي السياق، قال صابر محمد، أحد المواطنين، إنه طريق عمله يطلب منه السير على الطريق الدائري، إلا أنه خلال الأيام الجارية يضطر إلى النزول مبكرا كون أن الطريق يأخذ منه وقت أطول لحين الوصول لمكان عمله في منطقة السادس من أكتوبر.

وأضاف طارق عبدالكريم، أحد المواطنين، أن هناك وسائل مواصلات تم عملها خصيصا بمنطقة البراجيل أسفل الكوبري الدائري لكي تقوم بتوصيل المواطنين للأماكن التي تم غلقها أعلى الطريق الدائري لحين الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري البراجيل.

فيما أوضحت نهى محمود، إحدى المواطنات، أنه بسبب أعمال إنشاء كوبري البراجيل هناك استغلال من قبل السائقين والذين قومون برفع الأسعار لكونهم يغيروا مسارهم، مشيدا بالوجود المكثف لرجال المرور والذي يكون منقذ فعال في العديد من الأوقات.