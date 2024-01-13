السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استمرار الأعمال الإنشائية لكوبري البراجيل وسط تمركز رجال المرور

كوبري البراجيل
كوبري البراجيل

حالة من التكدس المروري يشهدها الطريق الدائري من السلام إلى البراجيل، إثر الأعمال الإنشائية التي تتم بكوبري البراجيل المتجه من السلام للبراجيل، حيث أغلقت إدارة المرور الطريق خلال الأيام القليلة الماضية والذي من المقرر أن يستمر ليوم الإثنين المقبل، وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السير، ومواجهة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور.

txt

انقلاب سيارة محملة بالسراميك بمنطقة البراجيل

txt

وزارة النقل: تقدم أعمال مشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي-العاشر من رمضان-بلبيس"

كوبري البراجيل

وفي السياق، قال صابر محمد، أحد المواطنين، إنه طريق عمله يطلب منه السير على الطريق الدائري، إلا أنه خلال الأيام الجارية يضطر إلى النزول مبكرا كون أن الطريق يأخذ منه وقت أطول لحين الوصول لمكان عمله في منطقة السادس من أكتوبر.

وأضاف طارق عبدالكريم، أحد المواطنين، أن هناك وسائل مواصلات تم عملها خصيصا بمنطقة البراجيل أسفل الكوبري الدائري لكي تقوم بتوصيل المواطنين للأماكن التي تم غلقها أعلى الطريق الدائري لحين الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري البراجيل.

فيما أوضحت نهى محمود، إحدى المواطنات، أنه بسبب أعمال إنشاء كوبري البراجيل هناك استغلال من قبل السائقين والذين قومون برفع الأسعار لكونهم يغيروا مسارهم، مشيدا بالوجود المكثف لرجال المرور والذي يكون منقذ فعال في العديد من الأوقات.

كوبري البراجيل اعمال إنشاء كوبري البراجيل البراجيل كوبري الحالة المرورية الطريق الدائري

الأكثر قراءة

مساعدة مصر لحماس من خلال الأنفاق وتهريب قيادات المقاومة.. ما الحقيقة؟

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مواجهة موزمبيق بأمم إفريقيا 2023

هل وافقت مصر على التهجير القسرى لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

محتلون كاذبون.. هل أطلعت مصر إسرائيل على توقيت عملية طوفان الأقصى؟

خدت عيالها معاها العمرة.. مرات مجدي الهواري استفزت غادة عادل وحطت مانيكير وتاتوه في الحرم (فيديوجراف)

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى