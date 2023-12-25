الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انقلاب سيارة محملة بالسراميك بمنطقة البراجيل

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

انقلبت سيارة نقل محملة بسيراميك محملة أعلى  الطريق الدائري  بمنطقة البراجيل، مما تسببت في انهيار السور الحديدي وتحطم الشحنة.

 بلاغ لغرفة العمليات

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل مُحملة بشحنة سيراميك أعلى الطريق الدائري بمنطقة البراجيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل مٌحملة بشحنة سيراميك على الطريق اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انحراف عجلة القيادة وتسببت في انقلاب السيارة.

إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية

تمت إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة المنقلبة على جانب الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

منطقة البراجيل عمليات النجدة شحنة سيراميك الطريق الدائري

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