الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاملين خردة بتهمة سرقة شركة غاز في الدقي 4 أيام

حبس عاملين
حبس عاملين

قررت جهات التحقيق بالجيزة، اليوم الاثنين، حبس عاملين خردة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم  بسرقة دليل محبس تابع لإحدى شركات الغاز من أمام عقار كائن بدائرة قسم شرطة الدقى.

حبس عاملين خردة متهمين بسرقة شركة غاز بالدقي 

كان المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، تلقى  إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ من عمال بشركة الغاز يفيدون بسرقة دليل محبس تابع لإحدى شركات الغاز من أمام عقار كائن بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين خردة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب واقعة سرقة أخرى بدائرة القسم وبيعها لعميلهما سيئ النية تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور أمكن ضبطه وبمواجهته أيد ذلك وأرشد عن المسروقات داخل المخزن ملكه بدائرة القسم

 

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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