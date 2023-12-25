 حبس المتهمين بسرقة منزل عريس ليلة زفافه بالمنوفية

قررت نيابة قويسنا حبس 7 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى لإتهامهم بسرقة منزل عريس ليلة زفافه بقرية كفر ميت سراج بمركز قويسنا بالمنوفية.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق المختصة بإرتكابهم واقعة السرقة مستغلين خلو المنزل من السكان وإنشغالهم فى حفل زفاف ابنهم.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة قويسنا من أحد الأهالى يفيد بسرقة منزله وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيقات.