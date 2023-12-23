السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عصابة سرقة "حديد الكباري" في الجمالية

حبس عصابة
حبس عصابة

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، حبس 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابى، لسرقة الكبارى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطهم الإجرامي، والتحفظ على المضبوطات.

وتمكن رجال مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط 5 أشخاص لإثنين منهما معلومات جنائية، وبحوزتهم سيارة ملك أحدهم،٢ أنبوبه أكسجين لحام ولمبة لحام لقطع الحديد مثبته بالأنبوبة، سيارة ربع نقل ملك أحدهم محمل عليها "ماسورة حديدية".

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الماسورة الحديدية من أسفل أحد الكبارى "تحت الإنشاء" مستخدمين الأدوات المضبوطة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

نيابة الجمالية الجزئية سرقة الكبارى تشكيل عصابي المضبوطات الماسورة الحديدية

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