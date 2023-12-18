مسيرة بالسيارات فى الجمالية احتفالًا بفوز الرئيس السيسى بولاية جديدة

رصدت كاميرا الدستور، مسيرة بالسيارات في حي الجمالية، احتفالًا بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية جديدة لمدة 6 سنوات مقبلة.

ورفع المواطنون صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأعلام المصرية، وأطلقوا صفارات السيارات ابتهاجًا بفوز الرئيس.

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 بلغت 66.8%

كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، أعلن أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و438 ناخبًا، عدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 صوتًا بنسبة 98.9%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، بنسبة 1.1%.

عدد الأصوات

عبدالفتاح السيسي حصل على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا، بنسبة 89.6%، من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

حازم محمد سليمان عمر، حصل على مليون و986 ألفًا و352 صوتًا من الأصوات الصحيحة، بنسبة 4.5%

محمد فريد سعد زهران، حصل على مليون و776 ألفًا، و952 صوتًا، بنسبة 4%

عبدالسند حسن محمد يمامة حصل على 822 ألفًا و606 صوتًا بنسبة 1.9% صوت