الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النشرة المرورية.. تكدس في "الدائري" والهرم وسيولة في وسط القاهرة اليوم الجمعة

ارشيفية
ارشيفية

سادت  الحالة المرورية بمحافظتي القاهرة والجيزة صباح، اليوم الجمعة، 12 يناير 2024، سيولة مرورية في حركة المركبات، بينما شهد الطريق الدائري المتجه من السلام إلى البراجيل حالة من التكدس المروري، وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السير، ومواجهة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور.

سيولة مرورية في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة

انتظمت الحالة المرورية أعلى الطرق الرئيسية والمحاور والميادين في محافظتي القاهرة والجيزة، وظهرت سيولة مرورية بمحافظة القاهرة في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

 تكدس مروري وتباطؤ في حركة سير السيارات على الطريق الدائري

 فيما شهدت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري بداية من نزلة القومية بنطاق محافظة الجيزة صباح اليوم، ومحور 26 يوليو بالقاهرة،  حالة من التكدس المروري والتباطؤ في حركة سير السيارات وشلل في الحركة بسبب أعمال الإنشاء  التي تتم بكوبري البراجيل، المتجه من السلام للبراجيل.

فيما شهدت محافظة الجيزة حالة من السيولة المرورية، كذلك مدينة 6 أكتوبر، خاصة بالأحياء وشارع المحور المركزي، بينما شهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤا في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية، بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

 سيولة متحركة في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية

كما ظهرت سيولة متحركة في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وأمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت مرونة أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

وخصصت الإدارة العامة للمرور سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000، في معظم الشوارع والميادين، والطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة.

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