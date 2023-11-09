الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحالة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية فى القاهرة والجيزة اليوم الخميس

الحالة المرورية
الحالة المرورية

شهدت الطرق الرئيسية والميادين في محافظتي القاهرة والجيزة اليوم الخميس، سيولة مرورية، مع انتشار رجال المرور لتسيير حركة السيارات دون وجود عوائق أو سلبيات تؤثر على حركة السيارات.

الحالة المرورية على الطرق الرئيسية  

وانتظمت الحالة المرورية على الطرق الرئيسية والمحاور والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة، وشهدت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة سيولة مرورية، ويشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبدالمنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا في حركة السيارات.

كما شهدت محافظة الجيزة حالة من السيولة المرورية، حيث شهدت مدينة 6 أكتوبر سيولة مرورية خاصة بالأحياء وشارع المحور المركزي، فيما شهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤًا في حركة السيارات؛ بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية؛ بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

فيما ظهرت كثافات متحركة في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا لمناطق بولاق وإمبابة.

وظهرت سيولة مرورية بمحافظة القاهرة، في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

الطرق الرئيسية محافظتي القاهرة والجيزة حركة السيارات عوائق أو سلبيات ميدان روكسي

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