تعرف على الحالة المرورية بالطرق والميادين في القاهرة والجيزة اليوم

سادت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة والميادين والطرق والمحاور الرابطة بين المحافظتين على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية صباح اليوم الجمعة سيولة ومرونة مرورية في حركة المركبات، وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة؛ لمتابعة حركة السيارات بالطرق والميادين الكبرى بالقاهرة والجيزة.

الحالة المرورية بالطرق والميادين بالقاهرة والجيزة

وظهرت انسيابية في حركة السير بمناطق كورنيش النيل، بدءا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

و شهد كوبري أكتوبر سيولة مرورية للقادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت سيولة مرورية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري.

وشهدت محافظة الجيزة سيولة مرورية بمحور صفط اللبن للقادم من الطريق الدائري وصولًا إلى شارع السودان حالة من السيولة المرورية، وقبل نزلة جامعة القاهرة، وكذلك الأمر بكباري الجامعة والجيزة المعدني أيضا، وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور، والطالبية وفي منطقة مشعل وسيولة مرورية من شارع العشرين حتى الطالبية وميدان الجيزة، وسيولة للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين.

كما ظهرت سيولة بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي بالجيزة

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنا مع استكمال تنفيذ أعمال إنشاء القواعد الخرسانية وتحويل المرافق المتعارضة مع مسار مشروع القطار الكهربائى خط (العين السخنة – العلمين) بطريق النايل سات، تحديدًا من الجهة المقابلة لكمبوند هرم سيتى بالاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه ميدان البترول وطريق الفيوم.

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة غلق جزئي لكوبري أبو النمرس القديم، اتجاه طريق مصر أسيوط الزراعي وذلك لمدة 25 يوما لإنشاء الجزء العلوي لمنزل كوبري أبو النمرس الجديد، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.