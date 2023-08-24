استجابة لـ"الدستور" ضبط مركبات "توك توك" ودراجات نارية مخالفة في مدينة زفتى

شنت وحدة مرور زفتى، التابعة لـإدارة مرور الغربية، بقيادة الرائد هاني البنا، حملة موسعة على شوارع المدينة أسفرت عن ضبط عدد كبير من مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة في الشوارع الرئيسية، وقد نجحت الحملة في تحقيق الانضباط المروري وردع قائدي تلك المركبات، خاصة بشارعي الجيش ويوسف الجندي.

وتأتي هذه الحملة كاستجابة سريعة من مديرية أمن الغربية بعدما نشرت "الدستور" تقريرًا يفيد بانتشار الدراجات البخارية غير المرخصة وارتكابها لمخالفات كبيرة والمشاركة في سباقات غير قانونية في الشوارع.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، اليوم الخميس، إخطارًا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن وحدة مرور زفتى حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة زفتى خلال فترة 24 ساعة، ونتيجة لهذه الحملة، تم ضبط 65 مركبة توك توك ودراجة نارية مخالفة وتحفظ عليها.

كما تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات وأصحابها.

وتأتي هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلامة المرورية وتحسين الانضباط على الطرقات، كما أعرب المواطنون عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل وحدة مرور زفتى في تنفيذ هذه الحملة الناجحة، خاصة عقب انتشار المركبات الغير مُرخصة في شوارع وطرقات المدينة.

وطالب الأهالي، وحدة مرور زفتى بالاستمرار في تكثيف جهودها لمكافحة الظواهر المرورية غير القانونية وتعزيز السلامة المرورية في المدينة، مؤكدين التعاون التام مع السلطات والتبليغ عن أي مخالفات، مطالبين باستمرار هذه الحملات في كافة شوارع المدينة خاصة شارعي البحر والجمهورية.

وتعتبر هذه الحملة خطوة مهمة في تعزيز السلامة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرقات في مدينة زفتى، وتأتي جهود وحدة مرور زفتى في إطار الجهود الشاملة للمديرية العامة للمرور بالغربية في مكافحة الظواهر المرورية غير القانونية وتعزيز السلامة المرورية في جميع أنحاء المحافظة.

مركبات "توك توك

مركبات "توك توك