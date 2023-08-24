الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.. زراعة 305 أشجار في طنطا بالغربية

زراعة شجر
زراعة شجر

أعلن حسام عبد اللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، عن زراعة 305 شجرة مثمرة وزينة في عدد من قرى المركز، في إطار حملات التجميل والتشجير التي تهدف إلى تحسين الشكل الجمالي للقرى وتعزيز البيئة المحيطة.

وتعكس هذه الخطوة التزام مجلس مدينة طنطا، بتعزيز الحياة البيئية في المنطقة والعمل على تحسين جودة البيئة للمواطنين. وتساهم الأشجار المثمرة في توفير ثمار صحية وغذائية للسكان، ما يعزز سلامتهم الغذائية ويعمل على تعزيز الاستدامة البيئية.

زراعة أشجار زينة لإضفاء جمال ورونق على المناظر الطبيعية للقرى

وأكد رئيس المدينة، أنه تم اختيار الأشجار الزينة بعناية لإضفاء جمال ورونق على المناظر الطبيعية للقرى، ومن المتوقع أن تضفي هذه الأشجار الجمال والظل والهواء النقي على البيئة المحيطة، مما يعمل على تحسين جودة الحياة ورفاهية المجتمع المحلي.

وأوضح رئيس المدينة أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استمرار الحملات التجميل والتشجير التي تقوم بها إدارة مركز ومدينة طنطا، وقد شهدت المنطقة في السنوات الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في المظهر العام للمناطق الريفية والعمرانية، ما يعكس التزام الإدارة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تلقى هذا الإعلان عن زراعة الأشجار المثمرة والزينة استحسانًا كبيرًا من قبل سكان المركز والمجتمع المحلي، حيث يرون فيها إشارة إيجابية لتحقيق التوازن بين التطور العمراني والحفاظ على الطبيعة والبيئة.

يعكس هذا الطموح نحو تحقيق تحسينات في المنطقة والسعي نحو بيئة أفضل وأكثر جمالًا للأجيال القادمة، وبفضل هذه الجهود، ستظل مركز ومدينة طنطا واحدة من الوجهات البيئية المميزة في محافظة الغربية.

إن زراعة الأشجار المثمرة والزينة في قرى مركز ومدينة طنطا، تعد خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتشكل هذه الجهود مثالًا يحتذى به للمجتمعات الأخرى في تعزيز الجمال الطبيعي وتعزيز الوعي البيئي.

مبادرة 100 مليون شجرة المثمرة والزينة مجلس مدينة طنطا طنطا محافظة الغربية أشجار زينة

مواد متعلقة

ضبط مخالفات تموينية بمركز كفر الزيات فى حملة مكبرة

شوارع سندبسط بالغربية تغرق فى الصرف الصحى.. والمسئولون: مسألة وقت

‎علوم طنطا تستقبل الأطفال المشاركين بـ"جامعة الطفل"

ضبط صاحب مخبز استولى على دقيق مدعم وحاول بيعه فى السوق السوداء بطنطا

محافظ الغربية ووكيل التعليم يبحثان استعدادات العام الدراسى الجديد

ضبط 14 تاجرًا يبيعون سجائر بأزيد من التسعيرة الرسمية فى الغربية

رفع 278 طن قمامة ومخلفات من شوارع زفتى بالغربية

ضبطت 240 فرش حشيش.. «مكافحة المخدرات» تُداهم وكرًا لتجار المخدرات ببسيون

الأكثر قراءة

بوابة إفريقيا وقناة السويس.. مجموعة "بريكس" اختارت مصر لموقعها الجغرافى

خطوة مهمة لدعم الاقتصاد.. صلاح حليمة يعدد فوائد انضمام مصر لتكتل "بريكس"

رئيس وزراء الهند يهنئ مصر بانضمامها لـ"بريكس"

رئيس جامعة المنصورة يطمئن على وفد الجامعة بعد تعرضه لحادث في سوهاج

بشراكة مصرية أسترالية.. إنشاء أكبر مصنع لإنتاج ألبان الأطفال فى الشرق الأوسط (خاص)

إحباط محاولة تهريب نقد أجنبي ومصري بمطار برج العرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)