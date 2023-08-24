ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.. زراعة 305 أشجار في طنطا بالغربية

أعلن حسام عبد اللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، عن زراعة 305 شجرة مثمرة وزينة في عدد من قرى المركز، في إطار حملات التجميل والتشجير التي تهدف إلى تحسين الشكل الجمالي للقرى وتعزيز البيئة المحيطة.

وتعكس هذه الخطوة التزام مجلس مدينة طنطا، بتعزيز الحياة البيئية في المنطقة والعمل على تحسين جودة البيئة للمواطنين. وتساهم الأشجار المثمرة في توفير ثمار صحية وغذائية للسكان، ما يعزز سلامتهم الغذائية ويعمل على تعزيز الاستدامة البيئية.

زراعة أشجار زينة لإضفاء جمال ورونق على المناظر الطبيعية للقرى

وأكد رئيس المدينة، أنه تم اختيار الأشجار الزينة بعناية لإضفاء جمال ورونق على المناظر الطبيعية للقرى، ومن المتوقع أن تضفي هذه الأشجار الجمال والظل والهواء النقي على البيئة المحيطة، مما يعمل على تحسين جودة الحياة ورفاهية المجتمع المحلي.

وأوضح رئيس المدينة أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استمرار الحملات التجميل والتشجير التي تقوم بها إدارة مركز ومدينة طنطا، وقد شهدت المنطقة في السنوات الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في المظهر العام للمناطق الريفية والعمرانية، ما يعكس التزام الإدارة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تلقى هذا الإعلان عن زراعة الأشجار المثمرة والزينة استحسانًا كبيرًا من قبل سكان المركز والمجتمع المحلي، حيث يرون فيها إشارة إيجابية لتحقيق التوازن بين التطور العمراني والحفاظ على الطبيعة والبيئة.

يعكس هذا الطموح نحو تحقيق تحسينات في المنطقة والسعي نحو بيئة أفضل وأكثر جمالًا للأجيال القادمة، وبفضل هذه الجهود، ستظل مركز ومدينة طنطا واحدة من الوجهات البيئية المميزة في محافظة الغربية.

إن زراعة الأشجار المثمرة والزينة في قرى مركز ومدينة طنطا، تعد خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتشكل هذه الجهود مثالًا يحتذى به للمجتمعات الأخرى في تعزيز الجمال الطبيعي وتعزيز الوعي البيئي.