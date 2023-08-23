ضبط مخالفات تموينية بمركز كفر الزيات في حملة مكبرة

نفذت مديرية التموين بالغربية، حملة تموينية مكيرة، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبرئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، تم تنفيذ الحملة في دائرة المحافظة ومركز ومدينة كفر الزيات.

شارك في الحملة عدد من الجهات المعنية، بما في ذلك الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية فروع وسط وغرب الدلتا، وقد أسفرت جهود التفتيش عن ضبط عدة مخالفات، حيث تم ضبط مصنعين يقومان بتصنيع وتدخين الأسماك الرنجة، وتمت مصادرة كمية كبيرة من الأسماك الملوثة والمدممة، كما تم التحفظ على كمية من الملح ذات مصدر مجهول.

وفي إطار الجهود الرقابية، تم ضبط 25 علبة سجائر تباع بأسعار أعلى من السعر الرسمي، كما تم ضبط 17 كجم من صدور الدواجن والأوراك المحقونة بالماء في أحد محال بيع الطيور، بغرض الغش والخداع. وتم أيضًا ضبط 5 علب سجائر تم رفض بيعها من قبل صاحب المحل، ومصادرة 6 علب سجائر بمحل آخر حيث تم بيعها بأسعار أعلى من السعر الرسمي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، وسيتم متابعة التحقيقات لتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات التجارية.

وأعرب المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، عن حرصه على مواصلة الجهود الرقابية لضمان توفير سلع ذات جودة عالية وبأسعار معقولة للمواطنين. كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية تتعلق بالسلع الغذائية والتموينية.

كما نجحت مديرية التموين في محافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، في ضبط 14 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأزيد من التسعيرة الرسمية في عدة مراكز بالمحافظة، حيث تم رصد هؤلاء التجار وهم يزيدون سعر القاروصة الواحدة من 100 إلى 200 جنيه فوق السعر المحدد رسميًا.

وقاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيشية بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، بهدف مراقبة وتفتيش محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وتمكنت الحملة خلالها من رصد 10 تجار يبيعون السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية المحددة، حيث تم تحديد زيادة تتراوح بين 100 و200 جنيه على القاروصة الواحدة.