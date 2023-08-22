الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط عدة مخالفات فى حملة تموينية على مركز كفر الزيات بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

نفذت مديرية التموين بالغربية، حملة تموينية في مركز كفر الزيات، اليوم الثلاثاء، تهدف الحملة إلى تشديد الرقابة التموينية على المحلات العامة والأسواق، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين، تحت إشراف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبتوجيهات محافظ الغربية.

قاد الحملة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وتشكل فريق الحملة من مفتشي الرقابة في إدارة تموين كفر الزيات، أشرف شرف، مدير إدارة تموين كفر الزيات، انتصار عطية، رئيسة قسم الرقابة التجارية بإدارة كفر الزيات، محمد سعيد، المفتش بالإدارة، وسعيد العربي.

أسفرت جهود التفتيش عن العديد من النتائج المهمة، حيث تم ضبط مصنعي طوب في مدينة كفر الزيات لحيازتهما كميات كبيرة من أسطوانات الغاز ذات الحجم الكبير بمناطق كفر حشاد وكفر النصارية. تم تحرير المحاضر اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم ضبط 12 محضرًا بسبب عدم وزنها المطابق للمواصفات، و6 محاضر بسبب عدم مطابقتها للمواصفات، و3 محاضر بسبب عدم نظافتها. وجارٍ حاليًا تحرير المخالفات وتحصيل المبالغ المالية المستحقة.

حملة تموينية علي مركز كفر الزيات تسفر عن ضبط عدة مخالفات اسطوانات الغاز التجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية المواد الغذائية تنمية المستدامة الدكتور علي المصيلحي

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