الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبطت 240 فرش حشيش.. «مكافحة المخدرات» تُداهم وكرًا لتجار المخدرات ببسيون

حشيش
حشيش

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وسط الدلتا، بقيادة العقيد حسام الجارحي، من ضبط مسجلين وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة شملت" 240 فرش حشيش" وذلك خلال تواجدهما ببسيون.

ورصد فريق البحث النشاطات المشبوهة للمسجلين وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهما متلبسين بالإتجار في المواد المخدرة بمدينة بسيون، وضبط بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

وتدخل الاهالي لمساعدة الشرطة في ضبطهم حيث إختلفت العناصر الإجرامية علي مكان تخزين الحشيش وادي ذلك لمعركة بالأسلحة بين أفراد التشكيل العصابي، ما ادي إلي إبلاغ الشرطة علي الفور.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وسيتم تقديمهم للعدالة لمحاكمتهم ومحاسبتهم على أفعالهم.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إبلاغ الشرطة الجهود المبذولة الجريمة المنظمة الإدارة العامة العامه لمكافحة المخدرات الرقابة التموينية القاء القبض تشديد الرقابة تشكيل عصابي

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