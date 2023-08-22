الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الغربية: انقطاع المياه فى شارع النادى بطنطا نتيجة عطل مفاجئ فى خط طرد الصرف الصحى

الدكتور مهندس أحمد
الدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية

قال الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إن سبب انقطاع المياه في شارع النادي بمدينة طنطا، نتيجة عطل مفاجئ وجار إصلاحه، مؤكدًا أن العطل ناجم عن حدوث كسر مفاجئ في خط طرد محطة رفع منطقة كفر عصام بطنطا، مما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي في الشارع أمام المدرسة الفندقية.

 

وأوضح نائب مجفاظ الغربية، أنه تم التعامل مع الوضع على الفور، حيث تم توجيه شركة مياه الشرب للتدخل وإرسال سيارات لكسح المياه المتراكمة في المنطقة المتضررة، وتم أيضًا إيقاف محطة الرفع المتسببة في العطل وإغلاق محابس الصرف المتصلة بها، وذلك لحين الانتهاء من الصيانة.

 

وأكد عطا، أنه لن يتم قطع خدمة المياه الشرب عن المنطقة المتأثرة، وأن جميع الجهات المعنية، بما في ذلك شركة المياه والسلطات المحلية وشرطة المرور، متواجدة لتسهيل عمليات الإصلاح وتأمين المنطقة.

 

وأضاف الدكتور أحمد عطا، أنه لا يوجد أي علاقة بين العطل المفاجئ الذي حدث وعمليات الرصف، التي تمت في الشارع قبل عدة شهور، مؤكدًا بذلك عدم وجود أي تقصير في عمليات الصيانة السابقة.

 

ومن المتوقع أن تستمر عمليات الإصلاح والتجميل في شارع النادي بطنطا، حتى استعادة الحالة الطبيعية للشارع وتأمينه للمرور والمارة، أنه يجري متابعة التطورات الخاصة بعمليات الإصلاح القائمة حاليًا، وسيتم الإنتهاء في أقرب وقت ممكن.


وكان سكان شارع النادي بطنطا، قد اشتكوا من تراكم مياه الصرف الصحى، وخاصة بعد انتشارها وانتشار روائحها الكريهة دون تدخل من المسئولين بحى أول طنطا.

 

وأكد أهالى المنطقة، أنهم تقدموا بشكوى وحاولوا الاتصال بالخط الساخن للصرف الصحى ولكن دون جدوى، موضحين أن الشارع من أهم الشوارع، التى تمر منه السيارات المتجهة من شارع البحر والمؤدية إلى شارع إسكندرية ودوران النادي.

نائب محافظ الغربية مشكلة شارع النادي نتيجة عطل مفاجئ في خط طرد المياه الصرف الصحي الاتصال بالخط الساخن السلطات المحلية الدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية بمدينة طنطا

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