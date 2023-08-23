ضبط 14 تاجرا يبيعون سجائر بأزيد من التسعيرة الرسمية في الغربية

نجحت مديرية التموين في محافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد ابو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، في ضبط 14 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأزيد من التسعيرة الرسمية في عدة مراكز بالمحافظة، حيث تم رصد هؤلاء التجار وهم يزيدون سعر القاروصة الواحدة من 100 إلى 200 جنيه فوق السعر المحدد رسميًا.

وقاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيشية بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، بهدف مراقبة وتفتيش محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وتمكنت الحملة خلالها من رصد 10 تجار يبيعون السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية المحددة، حيث تم تحديد زيادة تتراوح بين 100 و200 جنيه على القاروصة الواحدة.

حملة ناجحة لضبط المتلاعبين بالأسعار في الغربية

تم تحرير محاضر بالواقعة ضد أصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاههم.

ومن جهته، أعرب المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، عن رضاه عن نتائج الحملة، مؤكدًا على حزم التعامل مع أي مخالفات تتعلق بتجاوز الأسعار الرسمية وحماية حقوق المستهلكين، مؤكدا أنه سيتم متابعة القضية بشكل دقيق وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق العقوبات المنصوص عليها.

تأتي هذه الحملة ضمن جهود مديرية التموين بالغربية، ومحافظة الغربية، للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين، ومن المتوقع أن تستمر مديرية التموين بالغربية في تكثيف جهودها لمكافحة التجاوزات والمخالفات التموينية وضبط الأسعار لضمان توفير سلع بأسعار مناسبة ومنصفة للجميع.

وفي وقت سابق، نفذت مديرية التموين بالغربية، حملة تموينية في مركز كفر الزيات، تهدف الحملة إلى تشديد الرقابة التموينية على المحلات العامة والأسواق، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين، تحت إشراف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبتوجيهات محافظ الغربية.

قاد الحملة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وتشكل فريق الحملة من مفتشي الرقابة في إدارة تموين كفر الزيات، أشرف شرف، مدير إدارة تموين كفر الزيات، انتصار عطية، رئيسة قسم الرقابة التجارية بإدارة كفر الزيات، محمد سعيد، المفتش بالإدارة، وسعيد العربي.