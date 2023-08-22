الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خلال فاعليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي

محافظ الغربية يسلم 13 عقد عمل بالقطاع الخاص للشباب

محافظة الغربية
محافظة الغربية

استقبل محافظ الغربية، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، 13 أسرة من أبناء المحافظة، وذلك في استجابة سريعة لمطالبهم عقب لقائهم خلال فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي التي قامت المحافظة بتنفيذها لعمال شركة المالية وشركة مصر للغزل والنسيج وأسرهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية دعم ورعاية قطاع العاملين بالشركات والمصانع وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم ولأسرهم في ظل اهتمام الدولة بالصناعة.

 

وفي لفتة إنسانية، قام محافظ الغربية، بتسليم 13 عقد عمل في القطاع الخاص للمواطنين بحضور أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة، وذلك في إطار دعم المحافظة الدائم للأسر الأولى بالرعاية وتقديم يد العون لتلك الأسر، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح قنوات اتصال دائمة مع المواطنين والاستماع لشكواهم وتلبية مطالبهم.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة تسعى دائما لتلبية مطالب أهالي المحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل وخارج المحافظة في إطار التنمية المستدامة.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم باستجابة المحافظ الفورية وحرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم مشيدين بالفعاليات التي تم تنفيذها في تلك الشركات.

 

والأهالي يوجهون الشكر محافظ الغربية يسلم 13 عقد عمل في القطاع الخاص ارة القوى العاملة التمكين الاقتصادي الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة الشركات والمصانع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الخدمات المقدمة للمواطنين استجابة سريعة

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