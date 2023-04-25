الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استجابة لـ "الدستور".. حملة لـ "مرور الغربية" على الدراجات البخارية بشوارع زفتى

مرور الغربية
مرور الغربية

 شنت وحدة مرور زفتى، التابعة لإدارة مرور الغربية، بقيادة الرائد هاني البنا، حملة موسعة على شوارع المدينة، نجحت خلالها في ضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة زفتى، وتمكنت من إحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

يأتي ذلك في استجابة سريغة من مديرية أمن الغربية، بعدما نشرت "الدستور" تقريرًا عن انتشار الدراجات البخارية غير المرخصة وقيامها بمخالفات كبيرة وسباقات جنونية في الشوارع.

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تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، اليوم الثلاثاء، إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد شن  وحدة مرور زفتى، التابعة لإدارة مرور الغربية، بقيادة الرائد هاني البنا، حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة زفتي، خلال 24 ساعة، وتم ضبط 65 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

 

وكانت "الدستور"، قد نشرت تقريرًا بعنوان ("سرعة جنونية وتحرش وبلطجة".. أهالي زفتى يستغيثون من الموتوسيكلات ومجلس المدينة يرد)،وطالب أهالي مدينة زفتى، بضرورة تكثيف حملات المرور لضبط المركبات غير المرخصة، وكذلك تنظيم سير الدراجات النارية بالشكل الذي يضمن سلامة الجميع وتحقيق الأمن العام بين المواطنين، وعلى ضرورة تعاون الأهالى مع رجال الشرطة والانصياع إلى التعليمات المعلنة من قبل إدارة المرور، بشأن القيادة بالسرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع، مطالبين بأهمية تعاون الجميع من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

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وكان مجلس مدينة زفتي، قد أكد أنه يتم التنسيق شبه اليومي مع الرائد هاني البنا مدير وحدة مرور زفتى، والذي يتعاون بشكل كبير ويقوم بتنظيم حملات شبه يومية ولكن الشباب يتفنن في تنفيذ هذه السباقات بعيد عن الأعين ولا نستطيع أن نقف أمام دراجة مُسرعة حال سيرها، مؤكدًا أن تعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب المحافظ، بتكثيف الحملات واللجان، مع سرعة إنشاء مطبات صناعية عقب عمليات الرصف التي تمت بالمدينة.

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