الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"مرور القاهرة " ينفذ حملات لضبط المخالفين من قائدى السيارات

الحملات المرورية
الحملات المرورية

عززت الإدارة العامة لـمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها. 

 

وانتشر رجال المرور  في العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 أماكن تمركز الحملات المرورية

وتمركزت الحملات المرورية على المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

 لاستكمال أعمال "المونوريل".. تحويلات مرورية بعد غلق ميدان جهينة بأكتوبر

وفي سياق آخر، حرصت الإدارة العامة لمرور الجيزة على تعيين خدمات مرورية لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط " مدينة 6 أكتوبر" أعلى كوبرى ميدان جهينة بالاتجاهين، مما يستلزم الغلق الكلي لكوبري جهينة بالموقع المشار إليه، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار 3 أيام.

التحويلات المرورية بعد غلق ميدان جهينة بأكتوبر وقدمت الإدارة خريطة تفصيلية لغلق الطريق:

ـ الإثنين 28 /8 /2023 حتى صباح يوم الأربعاء 30 /8 /2023 تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا، مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

الاتجاه القادم من طريق الإسكندرية الصحراوي، حركة المركبات بطريق وصلة دهشور الشمالية بالاتجاه القادم من بوابات طريق الإسكندرية الصحراوى وترغب بالسير بطريق وصلة دهشور الشمالية اتجاه طريق الواحات تسلك مسطح كوبرى جهينة وصولًا إلى طريق امتداد محور 26 يوليو ثم الدخول يمينًا إلى طريق امتداد محور 26 يوليو حتى فتحة الدوران الأولى والدوران والعودة مرة أخرى لطريق إمتداد محور 26 يوليو اتجاه ميدان جهينة ثم الدخول يمينًا إلى طريق وصلة دهشور الشمالية اتجاه طريق الواحات عقب تجاوز منطقة الأعمال.

الاتجاه القادم من طريق الواحات: حركة المركبات بطريق وصلة دهشور الشمالية بالاتجاه الطريق القادم من الواحات وترغب بالسير بطريق وصلة دهشور الشمالية اتجاه بوابات طريق الإسكندرية الصحراوي تسلك مسطح كوبرى جهينة وصولًا إلى طريق امتداد محور 26 يوليو ثم الدخول يمينًا إلى طريق امتداد محور 26 يوليو حتى فتحة الدوران الأولى والدوران والعودة مرة أخرى  لطريق امتداد محور 26 يوليو اتجاه ميدان جهينة، ثم الدخول يمينًا إلى طريق وصلة دهشور الشمالية اتجاه بوابات طريق الإسكندرية الصحراوي عقب تجاوز منطقة الأعمال.

 

مرور القاهرة الخدمات المرورية حركة السيارات رجال المرور المخالفات المرورية

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