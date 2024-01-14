الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النشرة المرورية.. كثافات متحركة في القاهرة والجيزة

كثافات مرورية
كثافات مرورية

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد،  كثافات مرورية بالقاهرة والجيزة، وسط انتشار أمني بجميع الطرق لتأمين رحلات المواطنين ومنع حدوث تكدسات مرورية.

تباطأت حركة سير السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل، متجها إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وبمنطقة عين شمس وسرايا القبة مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة، وبالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.

وظهرت كثافات مرورية بأعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، وشارع السودان وبأشهر ميادين مصر (ميدان التحرير) وبمنشئة الصدر وبالدمرداش مرورا بغمرة وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر وأعلى كوبرى أكتوبر وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد وبميدان لبنان وبجميع المداخل المؤدية للميادين وميدان روكسى ورمسيس وسط تواجد أمني لتأمين رحلات المواطنين ولتحقيق الانضباط، ولضبط المخالفات المرورية وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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