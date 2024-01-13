ضبط عاملين بتهمة سرقة أجهزة كمبيوتر من المدارس في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من القبض على عاملين قاما بسرقة 4 هاردارات أجهزة كمبيوتر من إحدى المدارس بشبرا الخيمة حيث قاما بفك الهاردارات واستوليا عليها وفرّا هاربين وتم ضبطهما وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من مدير إحدى المدارس بدائرة القسم باكتشافه سرقة 4 هاردارات من أجهزة كمبيوتر في المدرسة.

وتوصلت التحريات والفحص أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين لهما معلومات جنائية تسللا ليلا من على سور المدرسة وقاما بكسر باب معمل الحاسب واستوليا على الهاردات وفرا هاربين.

وفى أحد الأكمنة ألقى القبض عليهما، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المسروقات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.