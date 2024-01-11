محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلى للمناطق الصناعية بالخانكة

اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، المخطط التفصيلي للمناطق الصناعية (الصفا والشروق) بمركز الخانكة، وذلك بعد مراجعته فنيا من هيئة التنمية الصناعية، حيث تم ذلك من خلال البروتوكول بين المساحة العسكرية ووزارة التنمية المحلية.

يأتي ذلك في إطار إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بحضور هانم البيطار المشرف العام على المناطق الصناعية بالمحافظة والمهندسة منال زين العابدين مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة

وأكد المحافظ، أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي للحد من النمو العشوائي للمناطق الصناعية وتدعيما للصناعة ودفع عجلة التنمية والاستثمار بتلك المناطق الصناعية؛ باعتبارها قاطرة التنمية للمحافظة ولتحسين الصورة الجمالية تماشيًا مع التنمية الحضرية.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها في خدمة المستثمرين فى أي مكان وفي أي موقع، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل لأبنائها.

جدير بالذكر أن منطقة الشروق الصناعية بأبوزعبل منطقة قائمة على مساحة 153 فدانا ومنطقة الصفا بعرب العليقات بالخانكة على مساحة 120 فدانًا.