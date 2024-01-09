ضبط 3 مصانع غذائية غير مرخصة في القليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بالقليوبية، برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس المركز والمدينة، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لضبط المصانع المخالفة وغير المرخصة والإشغالات بالطرق والشوارع وتطبيق القانون، بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

أسفرت الحملة عن ضبط 3 مصانع تعمل في مجال الصناعات الغذائية بقرى الوحدة المحلية بكفر تصفا التابعة لمدينة كفر شكر، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد "عبدالمنعم" أن الحملات مستمرة لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة فى شتى المجالات وكافة الوحدات المحلية والمدينة، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون تنفيذًا للقانون وحفاظًا على هيبة الدولة.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تضم كافة الأجهزة التنفيذية كلا فيما يخصصه للمرور على كافة المصانع والمحلات التجارية والهايبرات لمراجعة كافة إجراءات التراخيص وفحص المنتجات والتأكد من تاريخ صلاحية كافة السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحقوق الدولة.

وشدد "بكر" على كافة رؤساء الوحدات القروية ومسئولى القطاعات الخدمية بالمركز والمدينة بضرورة التواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم طبقًا للقانون والإمكانيات المتاحة والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل راحتهم وخدمتهم فى شتى المجالات، منوهًا أن المواطن له الحق كفله الدستور والقانون علينا فى تقديم الخدمات والمرافق وتحسين الأوضاع المعيشية .

شارك في الحملة محمد غنيم وأحمد صلاح وإبراهيم سعيد نواب رئيس المركز والمدينة والرائد عبدالرحمن زكريا قائد شرطة المرافق بالمركز والمدينة ومحمد عبدربه رئيس الوحدة المحلية بقرية كفر تصفا وإسماعيل عبدالمعطى مدير إدارة الإزالات والإشغالات.