إنجاز 96% من قوائم الانتظار بمستشفيات جامعة بنها

تلقى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، تقريرًا من الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفيات حول تطوير وتحديث مستشفيات جامعة بنها ومشاركتها في المبادرات الرئاسية.

وأشار التقرير إلى أنه تم افتتاح غرف فندقية بسعة ٤٤ غرفة، وتوسعة العمليات الموحدة المرحلة الثانية وتشغيل ٧ كبسولات جراحية جديدة ليصل إجمالي الكبسولات الجراحية إلى ١٧ كبسولة.

كما تم تطوير وتشغيل منظومة المياه من خزانات ومواتير وشبكة الصرف الصحى، وتركيب تانك أكسجين جديد بسعة ٢٠ ألف لتر، وكذلك تطوير وتوسعة استقبال وعمليات النسا والتوليد، وتطوير وتحديث وحدة فحوصات وأبحاث العيون، بالإضافة إلى افتتاح تطوير وتوسعة وحدة وعناية قسطرة القلب والشرايين التاجية وزيادة عدد الأسرة إلى ١٣ سرير و٥ أسرة للإفاقة، والانتهاء من 40% من أعمال تطوير مبنى الجراحة طبقا للأكواد العالمية.

كما أشار التقرير أيضًا إلى مشاركة مستشفيات جامعة بنها فى كافة المبادرات الصحية الرئاسية ومنها مبادرة صحة المرأة، ومبادرة قدم صحيح لعلاج القدم السكرى، ومبادرة الكشف المبكر عن سرطان القولون، ومبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى، ومبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة، ومبادرة كلنا واحد، ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، ومبادرة الكشف المبكر عن أورام الرئة، ومبادرة الكشف المبكر عن أورام عنق الرحم، ومبادرة أمراض العيون وضعف الإبصار بالإضافة الى المشاركة فى تنظيم القوافل الطبية بقرى مبادرة حياة كريمة.

وأكد التقرير أنه تم إنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات حيث تم إنجاز ٩٦.٣٧٪ من قوائم الانتظار المسنده للمستشفى الجامعى، وذلك فى إطار تخفيف الآلام عن المرضى، ورفع العبء عن كاهل المواطنين نتيجة وجودهم على قوائم الانتظار المُسندة لمستشفيات جامعة بنها.

من جهته، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعطي ملف القطاع الصحي اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير التي شهدتها المستشفى الجامعى منذ عام 2020 وحتى الآن تجاوزت الــ 500 مليون جنيه.

يأتي هذا انطلاقًا من الدور المجتمعي لمستشفيات بنها الجامعية لكي تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالينا من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.