الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية: رفع درجة الاستعداد تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد

اللواء عبدالحميد
اللواء عبدالحميد محافظ القليوبية

هنَّأ اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد الجديد، مؤكدًا أن روح الاستقرار والمحبة تعم مصر، وستظل مصر دائمًا رمزًا للمحبة والسماحة بين جميع أبنائها الذين هم دائمًا صف واحد.

وفى سياق متصل، أعلن المحافظ عن تشكيل غرفة عمليات يتم ربطها مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمتابعة أعمال التأمين واستعدادات جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد، وقرر رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع أنحاء المحافظة، وكذلك استنفار جميع القيادات الأمنية وقوات الأمن المكلفة بأعمال التأمين.

وأكد، خلال متابعته لرؤساء المدن والأحياء، على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، وكذلك عمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات وكل المنشآت، وكلّف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين والتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس، وإزالة كل الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، وتكثيف الحملات الرقابية خلال الأيام المقبلة.

رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات

وفي مجال الصحة، وجّه المحافظ برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وتواجد أطقم الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة، مشددًا على ضرورة انتشار سيارات الإسعاف على مستوى المحافظة في محيط الكنائس والحدائق العامة وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين الاحتفالات.

وفى هذا السياق، قامت مديرية الطب البيطري برفع درجة الاستعداد القصوى لتلقى أى شكاوى على مدار 24 ساعة بغرف طوارئ المديرية للعمل على التحقق منها وحلها في حينها، والقيام بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة والخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية وإيقاف جميع الإجازات والراحات لجميع الأطباء العاملين بقطاع المجازر والتفتيش على اللحوم في أيام الاحتفالات.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات التفتيشية على محلات ومنافذ عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم على مدار 24 ساعة يوميًا، بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين ومديرية التموين، لإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق وضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

محافظ القليوبية عيد الميلاد المجيد عبدالحميد الهجان حالة الطوارئ تأمين الكنائس

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد معدات رفع مستوى النظافة بالخصوص وبنها

كشف غموض العثور على جثة سيدة داخل منزلها فى القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء محطة المياه وموقف السيارات بكفر شكر

محافظ القليوبية يفتتح وحدة عناية مركزة للأطفال بمستشفى كفر شكر التخصصي

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات

مستشفى كفرشكر التخصصى يحتفل بيوم الإدارة الفندقية السنوى

العثور على طفل حديث الولادة داخل منزل مهجور بالقليوبية

نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار جديد من الأهلى يؤجل إتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد

عاجل.. بعد تزايد الضغوط.. مخططات أمريكية جديدة بشأن مستقبل القضية الفلسطينية

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

شكرى يؤكد موقف مصر الرافض مغادرة الفلسطينيين قطاع غزة

"باستخدام واتساب".. طالب تمريض يولّد جارته على كشاف هاتفه بقنا

وفاة وكيل النائب العام أيمن شاهين فى حادث سير بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار