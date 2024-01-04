محافظ القليوبية: رفع درجة الاستعداد تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد

هنَّأ اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد الجديد، مؤكدًا أن روح الاستقرار والمحبة تعم مصر، وستظل مصر دائمًا رمزًا للمحبة والسماحة بين جميع أبنائها الذين هم دائمًا صف واحد.

وفى سياق متصل، أعلن المحافظ عن تشكيل غرفة عمليات يتم ربطها مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمتابعة أعمال التأمين واستعدادات جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد، وقرر رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع أنحاء المحافظة، وكذلك استنفار جميع القيادات الأمنية وقوات الأمن المكلفة بأعمال التأمين.

وأكد، خلال متابعته لرؤساء المدن والأحياء، على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، وكذلك عمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات وكل المنشآت، وكلّف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين والتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس، وإزالة كل الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، وتكثيف الحملات الرقابية خلال الأيام المقبلة.

رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات

وفي مجال الصحة، وجّه المحافظ برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وتواجد أطقم الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة، مشددًا على ضرورة انتشار سيارات الإسعاف على مستوى المحافظة في محيط الكنائس والحدائق العامة وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين الاحتفالات.

وفى هذا السياق، قامت مديرية الطب البيطري برفع درجة الاستعداد القصوى لتلقى أى شكاوى على مدار 24 ساعة بغرف طوارئ المديرية للعمل على التحقق منها وحلها في حينها، والقيام بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة والخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية وإيقاف جميع الإجازات والراحات لجميع الأطباء العاملين بقطاع المجازر والتفتيش على اللحوم في أيام الاحتفالات.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات التفتيشية على محلات ومنافذ عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم على مدار 24 ساعة يوميًا، بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين ومديرية التموين، لإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق وضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.