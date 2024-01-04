الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد معدات رفع مستوى النظافة بالخصوص وبنها

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد معدات رفع مستوى النظافة بالخصوص وبنها

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عدد 25 تروسيكلًا لتسليمها لمدينتي بنها والخصوص لدعم منظومة النظافة بالمدينتين لتلبية احتياجاتهما من المعدات لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وعدد من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات للعمل بها وخاصة الشوارع الضيقة، ولتفعيل منظومة الجمع السكني من المنازل.

وأكد المحافظ أن تلك المعدات تم توريدها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة بند معدات النظافة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، للاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين، ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري، ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.

ووجَّه المحافظ بأهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك، مؤكدًا أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالقليوبية، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع. 

وأكد المحافظ أن من أولويات الدولة دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في قطاع النظافة بمختلف المحافظات.

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