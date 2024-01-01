مصرع ربة منزل على يد عاطل أثناء سرقة منزلها بالقليوبية

لقيت ربة منزل عمرها 65 عامًا مصرعها على يد عاطل، تسلل إلى منزلها فى قرية القشيش بشبين القناطر لسرقة متعلقاتها، وعندما شعرت به قام بطعنها بالسكين حتى الموت.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها ووجود حريق بالمنزل، وتم إخطار مديرية أمن القليوبية.

تفاصيل الواقعة

انتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن المتوفاة تدعى "ن. ح. ا" 65 سنة، حيث قام عاطل جارها بالتسلل إلى منزلها ليلًا لسرقة متعلقاتها واستولى على "قرط ذهبي، وهاتف محمول"، وعندما شعرت بها المجنى عليها قام بطعنها بالسكين وأسرع هاربًا بعد أن أشعل النيران فى المنزل.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وأرشد عن الأداة المستخدمة فى الواقعة والمسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع شاب بطلق ناري خلال مشاجرة في شبرا الخيمة

في سياق آخر، لقى شاب يدعى محمد فيشاوي 23 عامًا مصرعه إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش، بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، على أيدي 4 أشخاص من بينهم صديقه إثر مشاجرة نشبت بينهم.

وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى والقبض على المتهمين.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ بمصرع شاب يدعى محمد فيشاوى 23 عامًا، إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين نشوب مشاجرة مع 4 أشخاص من بينهم صديقه، بسبب خلافات بينهم، فقام بإطلاق عيار ناري فرد خرطوش أودى بحياته.

جرى نقل الجثة للمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.