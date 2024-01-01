الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول

نائب رئيس جامعة بنها
نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يتفقد الإمتحانات

أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بمقر الجامعة بالعبور، رافقه الدكتور حازم عليوة القائم بعمل المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور.

وخلال الجولة اطمأن الدكتور تامر سمير على حسن سير العملية الامتحانية والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وتواجد الأساتذة للرد على تساؤلات واستفسارات للطلاب إن وجدت، والأطباء بالإدارة الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان بتوافر سبل الراحة والرعاية بتواجد بيئة آمنة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

وأضاف الدكتور تامر سمير أن الامتحانات مستمرة وفقًا للجدول الزمني المحدد لها من أول شهر يناير الجارى حتى نهاية الشهر مع مراعاة كل الإجازات الرسمية خلال فترة الامتحانات.

جامعة بنها جولة تفقدية متابعة الامتحانات تامر سمير امتحانات الجامعة فرع العبور

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