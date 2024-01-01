أهالى القليوبية يحتفلون بلية رأس السنة حول شجرة كريسماس

احتفل مواطنو محافظة القليوبية بليلة الكريسماس واستقبال العام الجديد، حيث شهدت مدينة بنها احتفالية كبرى حيث تزينت الاحتفالية بشجرة كريسماس ضخمة تجمع المواطنون حولها بمختلف الأعمار، بالإضافة إلى مسرح العرائن حيث ارتدى أعضاء الفرقة الراقصة ملابس بابا نويل والشخصيات الكرتونية المرتبطة باحتفالات رأس السنة الميلادية.

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن الاحتفالات تسير بشكل طبيعي، مشيرا إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى واستمرار حالة الطوارئ طوال الاحتفالات رأس السنة وتشديد الإجراءات الأمنية حول المتنزهات وأماكن الاحتفالات.

وأضاف المحافظ أنه جرى رفع درجة الاستعدادات القصوى وتأمين المنشآت ودور العبادة تزامنا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة وتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع غرفة الطوارئ والعمليات بالمحافظة بشكل فوري.

وأشار المحافظ أنه وجه بالتنسيق مع الأمن والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية والتنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة تواجد النوبتجيات خلال الأعياد ولزيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات، والتنسيق مع جميع مديري الإدارات الخدمية بالمدن والأحياء لرفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام الأعياد للعمل على حل أي مشاكل طارئة.