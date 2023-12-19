الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتابع منافذ بيع السلع الغذائية بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتابع
محافظ القليوبية يتابع منافذ بيع السلع الغذائية بشبرا الخيمة

أكد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على تداول السلع الغذائية بالأسواق، ومكافحة المخالفات التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة، وضبط الأسعار ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها محافظ القليوبية على عدد من السلاسل التجارية ومحال المواد الغذائية ومؤسسات التعبئة بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق مبادرة رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، الخاصة بتخفيض السلع الأساسية، والدواجن بنسب تتراوح بين 15 و25 %، وذلك بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الغذائية للمستهلك بكميات وفيرة وأسعار مخفضة تتناسب معهم. 

واطمأن الهجان، خلال الجولة على وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع المقدمة خاصة (السكر، الزيت، السمن، الأرز، المكرونة، منتجات الألبان واللحوم، الدواجن الحية والمجمدة، والبيض) وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وخلال الجولة حرص محافظ القليوبية على تفقد مؤسسة الهنا ومؤسسة الجوهرة بحي شرق شبرا الخيمه المتخصصة في تعبئة السكر ووجه بتخفيض الأسعار على التجار والمشاركة في المعارض التي تقيمها المحافظة لبيع السلع بأسعار مخفضة، كما وجه بالالتزام بالمواصفات القياسية للمنتج وتدوين صلاحية الإنتاج والسعر على العبوة بشكل ظاهر.

ووجه محافظ القليوبية، وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية؛ حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين، مثمنًا مبادرة تخفيض الأسعار والتي تستهدف تحقيق التوازن والإستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر إحتياجًا لراحة وخدمة المواطنين.

محافظ القليوبية السلع الغذائية المحلات التجارية شبرا الخيمة عبدالحميد الهجان

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