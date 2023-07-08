محافظ القليوبية يتابع خدمات حملة "100 يوم صحة"

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عن أن مديرية الصحة تواصل جهودها في تنفيذ حملة "100 يوم صحة"، تحت شعار "معاك من أول يوم"، للكشف الطبي على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة، بجميع المراكز والقرى والأحياء، وتستمر حتى أكتوبر.

وأوضح المحافظ أن الحملة تُعد نتاجًا لخدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة"، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على مستوى عالٍ من الجودة، والتأكيد على تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان وصول الخدمات للمستفيدين في كافة المناطق، خاصة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ أنه في إطار حملة "100 يوم صحة" تم تكثيف الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي للتعريف بخدمات المبادرة بالمساجد والكنائس ومجالس المدن ومراكز الشباب والوحدات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى تكثيف اللقاءات الجماهيرية وانتشار فرق التواصل المجتمعي بجميع مراكز وقرى المحافظة، مشيرا إلى أن الحملة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، إلى جانب توافر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوات الطبية لتقديم خدمات طبية وعلاجية تليق بمواطني المحافظة.

من جانبه، قال الدكتور وليد عبدالمقصود، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه تم فحص عدد ١٢٢ طفلا من حديثي الولادة للأمراض الوراثية، كما تم الفحص المبكر على سرطان الثدي لعدد ٣٣٩٢٦ سيدة، وفحص عدد ١٣٧٣ مواطنا من المقبلين على الزواج، وفحص عدد ٢٦٧٤٣ مواطنا للكشف المبكر عن الأورام، وفحص فيروس "سي" لعدد ٢١ مواطنا، كما تم فحص السمع لعدد ٢١١١٠ أطفال حديثي الولادة، وتم فحص الأمراض المزمنة لعدد ١٧٢٧ من كبار السن، وفحص عدد ٨٠٨١ مواطنا للاعتلال الكلوي، لافتا إلى أن وزارة الصحة والسكان خصصت الخط الساخن رقم "١٥٣٣٥" للرد على الاستفسارات الخاصة بحملة "١٠٠ يوم صحة"، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات اللازمة وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.