إصابة شخص في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي بالقليوبية

أصيب شخص فى تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكى على طريق عرب الغديري طوخ دائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، أسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة وتم نقله إلى المستشفى فيما تم التحفظ على الدراجة والسيارة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ إشارة من المستشفى بوصول "جمال م ي" مصابا بنزيف فى المخ والبطن وفى غيبوبة وتم إخطار مدير أمن القليوبية.



انتقل رئيس مباحث المركز وتبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية قيادة المصاب وسيارة ملاكى بمدخل قرية السبيل على طريق عرب الغديرى – طوخ بسبب الشبورة ما اسفر عن اصابة قائد الدراجة وتم نقلة للمستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.