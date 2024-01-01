الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مجلس جامعة بنها الأهلية يستعرض جهود "حياة كريمة" بشبين القناطر

مجلس جامعة بنها الأهلية
مجلس جامعة بنها الأهلية يستعرض جهود حياة كريمة بشبين القناطر

استعرض مجلس جامعة بنها الأهلية، برئاسة الدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور، جهود الجامعة في التعاون مع مؤسسة(حياة كريمة) كأول جامعة أهلية وإقامة ندوة  بعنوان (دور مؤسسة حياة كريمة وجامعة بنها الأهلية في العمل العام ودعم القضية الفلسطينية)  وإفتتاح -جناح- مؤسسة حياة كريمة داخل جامعة بنها الأهلية بهدف تضافر الجهود والتعريف بالبرامج والتدريبات المختلفة التي تقدمها المؤسسة.

كما قدم المجلس عظيم الشكر والتقدير على الدور الذي يقوم به مكتب التميز المؤسسي ومجلس الأمناء، برئاسة الدكتور جمال السعيد والدكتورة سهير شعراوى نائب رئيس مجلس الآمناء على الدعم الدائم والمستمر، والنهوض بالجامعة لتكون في مصاف الجامعات الأهلية الذكية.

وقدم سوسة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابه رئيسا للبلاد والفوز بفترة رئاسية جديدة وكسب ثقة الشعب المصري لولاية جديدة تنعم فيها البلاد بالأمن والاستقرار والبناء وتظل مصر فى موقع الريادة عربيًا وإقليميا ودوليا، مشيرا الى أن اختيار الرئيس السيسي جاء بوعى الشعب، وحسهم الوطني بنسبة مشاركة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية متمنيًا لمصرنا الحبيبة دوام التقدم والازدهار تحت القيادة السياسية الحكيمة.

وأشاد "سوسة" بالمشاركة الفعالة والمشرفة لطلاب جامعة بنها الأهلية فى الإنتخابات الرئاسية والتى تعكس وعي المجتمع الأكاديمي والطلابي، بأهمية المشاركة الحرة والفعالة في الانتخابات الرئاسية باعتباره واجب وطني للحفاظ على مكتسباتهم وحقهم الدستورى وحفظ الأمن والاستقرار.

كما قدم مجلس الجامعة التهنئة للأخوة الأقباط والشعب المصري بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية الجديدة ٢٠٢٤.
وناقش المجلس بدء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بكافة كليات الجامعة حيث أكد الدكتور جمال سوسه على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وإجراء أعمال الامتحانات وفق الضوابط والمعايير المحددة لها متمنيًا لهم النجاح والتوفيق.

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