الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يوجه بتوفير سيارات متنقلة لتوزيع السكر بأسعار مخفضة

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على توفير سيارات متنقلة لتوزيع السكر بسعر مدعم تجوب قرى المحافظة بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع دون تحميل سلع أخرى مؤكدًا استكمال التوزيع في كل المدن بباقي أنحاء المحافظة.

وأضاف محافظ القليوبية فى تصريحات له، أن إجمالي عدد المنافذ الحكومية بالمحافظة بلغ 497 منفذا، منها 52 جمعية استهلاكية و88 مجمع استهلاكي و318 منفذ جمعيتي، بالإضافة إلى 21 منفذا للشركة العامة لتجارة الجملة، و18 منفذ ثابت ومتنقل «تحيا مصر»، بالإضافة إلى 49 منفذ أهلي تنوعت ما بين شركات ومبادرات والغرفة التجارية بالقليوبية. 

وشدد “الهجان” على عيد عبدالله وكيل وزارة التموين بالقليوبية بضرورة تشكيل حملات تموينية بصفة مستمرة على جميع مناطق المحافظة لمتابعة ورقابة توزيع السكر وعدم احتكاره وتخزينه فى المحلات والسلاسل التجارية والهايبرات للتربح منه فى السوق السوداء وخلق أزمة بين المواطنين والدولة.

وأجرى محافظ القليوبية جولة تفقدية لعدد من السلاسل التجارية ومحال المواد الغذائية ومؤسسات التعبئة بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق مبادرة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاصة بتخفيض السلع الأساسية، والدواجن بنسب تتراوح بين 15 و25 %، وذلك بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الغذائية للمستهلك بكميات وفيرة وأسعار مخفضة تتناسب معهم.


واطمأن “الهجان” خلال الجولة، على وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع المقدمة خاصة (السكر، الزيت، السمن، الأرز، المكرونة، منتجات الألبان واللحوم الدواجن الحية والمجمدة، والبيض) وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة نحو راحة وخدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات والأوضاع المعيشية فى شتى المجالات. 

محافظ القليوبية سكر مدعم أسعار مخفضة سيارات متنقلة توزيع السكر

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