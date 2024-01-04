ننشر مواعيد تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء فى القليوبية

تبدأ خطة تطبيق مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة بمحافظة القليوبية التي أعلنها مجلس الوزراء والتي تضمنت مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في أوقات النهار فقط في المدة بين الساعة 11 صباحا و5 مساء، وذلك خلال الفترة الحالية بسبب امتحانات الفصل الدراسي الأول.

مواعيد انقطاع الكهرباء

وأكد مصدر مسئول بقطاع كهرباء بالقليوبية أن مواعيد انقطاع الكهرباء وفقا لخطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة ستكون على مدار النهار فقط لتبدأ من 11 صباحا وتنتهي 5 مساء، مشيرا إلى أنها تضمنت مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في محافظة القليوبية أن تكون المدة ساعتين كما كان في الفترة الماضية عن كل منطقة أو قرية أو مركز، وجاءت كالتالي وفق الجداول المعلنة:

مواعيد انقطاع التيار الكهربائي

مواعيد انقطاع التيار الكهربائي

مواعيد انقطاع تيار الكهرباء

مواعيد انقطاع تيار الكهرباء

مواعيد انقطاع تيار الكهرباء

خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة

وكانت محافظة القليوبية قد أعلنت عن بدء خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة اعتبارا من اليوم التي أعلن عنها مجلس الوزراء مؤخرًا بما يتناسب مع امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 وذلك بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة على ان تكون الفترة المخصصة لتنفيذ مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء على مدار النهار فقط.

كما أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية تفقد خلالها أعمال رصف وتطوير منطقة مساكن بهتيم إسكو خلف مبنى حي شرق شبرا الخيمة بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية ضمن مشروع التطوير الحضري لعدد من مناطق الحي لتوفير حياة كريمة للمواطنين بتلك المناطق والعمل علي تحسين جودة الحياه والحفاظ على المظهر الحضاري.

وتفقد المحافظ أعمال الرصف بالأسفلت للشوارع التي تزيد مساحتها عن 4 متر وأعمال الرصف ببلاط الإنترلوك للشوارع الأقل من 4 متر، وقد تم مراعاة المواصفات القياسية للرصف ورفع مطابق الصرف الصحي وتسويتها بالطريق ودهان البدورات والأرصفة الجانبية.

وأكد المحافظ أنه تم عمل رصف للشوارع بالكامل بالأسفلت وببلاط الإنترلوك وعمل أرصفة، وسيتم استغلال الفراغات في إنشاء حدائق ومتنزهات للمواطنين، كما وجه المحافظ أيضا بدهان واجهات العمارات بالكامل من خلال التنسيق مع المواطنين والمشاركة المجتمعية للنهوض بالمستوى الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى نموذج حضاري وجمالي يحتذى به.